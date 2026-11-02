"Z rybą, tak?" Kultowa smażalnia na Śląsku stanęła w płomieniach
Smutne informacje napłynęły z Mikołowa, gdzie ogień strawił smażalnię ryb w popularnym wśród mieszkańców całego regionu.PieknyWojciech
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Smutne informacje napłynęły z Mikołowa, gdzie ogień strawił smażalnię ryb w popularnym wśród mieszkańców całego regionu.PieknyWojciech
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biznes poszedł na dno,
fortuna odpłynęła w dal,
wizje poszły z dymem,
marzenia legły w gruzach,
przyszłość zawisła na włosku.