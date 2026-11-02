@Nike – buty Air Max za 569 zł, sześć miesięcy użytkowania i popękany materiał. Według Nike to „normalne zużycie”.

Chcielibyśmy podzielić się z Wami historią, która pozostawiła u nas ogromny niesmak.

Wielu z Was zna Maćka, ale nie wszyscy wiedzą, jak wygląda jego codzienność.

Maciek ma 13 lat, jest dzieckiem z niepełnosprawnością i ma bardzo ograniczoną mobilność. Ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie pokonywać większych odległości pieszo. Jego chodzenie ogranicza się głównie do krótkich przejść z domu do samochodu, z samochodu do szkoły czy lekarza. Czasami uda się jakiś krótki spacer.

I właśnie przy takim użytkowaniu po zaledwie sześciu miesiącach popękały jego buty Nike Air Max, za które zapłaciliśmy 569 zł.

Złożyliśmy reklamację, która została odrzucona. Według Nike uszkodzenia są wynikiem normalnego zużycia.

Wyjaśniliśmy firmie, że Maciek jest dzieckiem z niepełnosprawnością i nie jest w stanie intensywnie eksploatować obuwia. Przesłaliśmy również zdjęcia butów.

Nike ponownie przeanalizowało reklamację i podtrzymało swoją decyzję.

Poniżej przedstawiamy korespondencję z Nike.

1 listopada 2026 – pierwsza odpowiedź Nike:

„Po dokładnym sprawdzeniu produktu stwierdziliśmy, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu i nie wskazuje na wadę produkcyjną ani materiałową. W związku z tym Twoja reklamacja została odrzucona”.

2 listopada 2026 – nasza odpowiedź do Nike:

„Syn jak już pisałam jest niepełnosprawny ma 13 lat i chodzi w tych butach tylko do szkoły a raczej do auta i z auta do szkoły także zużycie jest znikome. Zrozumiałabym gdyby grał w piłkę albo buty miały 2 lata a nie pół roku. Cena butów jest wysoka więc oczekuję jakości. Buty były czyszczone szmatką”.

Do wiadomości dołączyliśmy osiem zdjęć obuwia.

2 listopada 2026 – ponowna odpowiedź Nike:

„Po ponownym dokładnym przeanalizowaniu Twojej sprawy z przykrością informujemy, że nasza ocena pozostaje bez zmian. Na podstawie tej oceny stwierdziliśmy, że stan butów wynika z normalnego zużycia, co nie jest objęte naszą gwarancją”.

2 listopada 2026 – nasza ostatnia odpowiedź:

„W takim razie wysyłam zgłoszenie do Rzecznika Praw Konsumentów”.

I tutaj pojawia się pytanie: co właściwie oznacza „normalne zużycie”?

Jeżeli buty za 569 zł pękają po pół roku użytkowania przez dziecko, które pokonuje pieszo tak niewielkie odległości, to jakiej trwałości może oczekiwać przeciętny klient?

Nie chodzi nam o darmowe buty ani o specjalne traktowanie Maćka ze względu na jego niepełnosprawność.

Chodzi o zwykłą uczciwość i jakość produktu.

Nowe buty oczywiście kupimy, ale już innej firmy. Maciek bardzo chciał również dres Nike, jednak po tej sytuacji zrezygnowaliśmy także z tego zakupu.

Wybierając obuwie renomowanej marki za 569 zł, oczekiwaliśmy odpowiedniej jakości i trwałości.

Sprawę kierujemy do rzecznika konsumentów.

Do wpisu dołączamy zdjęcia uszkodzonych butów. Zachęcamy każdego do samodzielnej oceny.

Chętnie poznamy również stanowisko innych producentów obuwia sportowego: @adidas, @puma, @New Balance i @ASICS.

@Nike – czy naprawdę pół roku tak ograniczonego użytkowania to wszystko, czego można oczekiwać od butów za 569 zł?

A Wy co o tym sądzicie?