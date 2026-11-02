Polacy wypierani z ważnego rynku. "Liczba zamykanych fabryk będzie rosnąć"
Polska, która jeszcze przed pandemią COVID-19 była jednym z najważniejszych dostawców sprzętu AGD na europejski rynek, coraz bardziej traci z powodu konkurencji z Azji. Rosnąca konkurencja chińskich eksporterów stopniowo wypiera polskich producentówz europejskiego rynkufreedomseeker
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Komentarze (37)
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Typ od beko niech w--------a z tymi glodnymi kawalkami, bo nie jest ni c---a wiarygodny, gdy mowi o zamykaniu fabryk i solidarnosci.
Beko zaoralo
Czym sie w tym momencie rozni od chinczykow, jesli chodzi o wplyw na rynek europejski?
Nie dogodzisz... Inna sprawa, że trudno jest konkurować z Chinami - nawet odliczając tańszą siłę roboczą, brak poszanowania ludzi/środowiska czy dotacje rządowe (dumping, etc...) to oni tam produkują masowo więc sama skala robi tańszy produkt...
Lokalnym produktem można konkurować bo jest lepszej jakości,
Nowa opłata 2 euro za paczki spoza UE już obowiązuje
Zresztą, ten podatek i tak najbardziej uderza w amatorów, czy pojedyncze osoby którzy coś tam sobie robią z pasji, niż januszy sprowadzających masowo towar.
Mówisz, masz:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukryty-podatek-od-Twojego-sprzetu-Unijny-pomysl-uderzy-w-portfele-Polakow-i-nasze-fabryki-9209268.html
https://wykop.pl/link/8040105/redaktorka-tvp-info-bez-migrantow-nie-bedzie-komu-w-polsce-pracowac
Redaktorka TVP Info: "bez migrantów nie będzie komu w Polsce pracować"