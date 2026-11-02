Kupujcie więcej Chińskiego sprzętu po cenach dumpingowych wspieranych przez rząd Chin no to się potem nie dziwcie dlaczego Nasze fabryki upadają. Polak się śmieje, że Niemiec lubi niemieckie. To już trochę się zmienia ale tylko trochę. Prawdziwy Niemiec zwraca dużą uwagę czy coś jest produkcji niemieckiej lub choćby zrobione gdzieś w Europie przez niemiecką firmę. Jak ma wybór Niemieckie i inne to zazwyczaj wybierze niemieckie choćby było droższe. U Nas natomiast lud Pokaż całość