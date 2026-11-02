"Złota gmina" pod Wrocławiem. Księgowa zarabia więcej niż prezydent Polski
Zastępca wójta podwrocławskiej Czernicy zarobił w 2025 r. 374 tys. zł, a główna księgowa urzędu wykazała ponad 422 tys. zł. To więcej, niż wynosi pensja prezydenta Polski. WP sprawdziła oświadczenia majątkowe urzędników po tym, jak do redakcji trafił anonimowy list od pracowników gminy.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (27)
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potem wpisz w google -> nazwa powiatu + BIP
Potem wejdź w zakładkę oświadczenia majątkowe
To zobaczysz ile tam władza zarabia.
Myślisz, że przeciętny mieszkaniec gminy sobie takimi p--------i głowę zaprząta?
@ordynarny_cham: Bo od komuny im się wmawia, że jak przyjdzie kto inny to będzie gorszy
że co? XDD
ja się tam nie znam, ale myślałem, że jak jest więcej pracy to zatrudnia się kolejne osoby