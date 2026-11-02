OFE nie zapomnieliśmy. Ręce precz od IKE i IKZE!
Państwo oczekuje, że będziemy oszczędzać na emeryturę przez 2030 lat. Ale na ile lat wiążące są jego własne obietnice? W odcinku przyglądam się propozycjom połączenia IKE i IKZE w IKE+. Wracam do historii OFE, porównuję zasady obu kont i pokazuję na liczbach, dlaczego to samo rozwiązanie może być kjarek04
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Komentarze (83)
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No ja też nie.
@justBrowsin:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podatki i socjal też są definiowane ustawą.
Tak jak ograniczenia prędkości czy obowiązkowa służba wojskowa (albo jej brak).
Co wiecej to ustawą decyduje o zgodzie na aborcję czy
@lewoprawo: no właśnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
1. Część składki trafiała do OFE
2. OFE pobierało dużą prowizję za prowadzenie rachunku, bardzo dużą (W początkowym okresie funkcjonowania OFE maksymalna opłata od składki wynosiła nawet 10%. Później została obniżona, a od 2014 roku limit wynosił 1,75%.)
3. OFE kupowało obligacje skarbu państwa.
4. OFE miało w przyszłości wypłacić zgromadzone środki wraz z odsetkami z zrealizowanych obligacji
5. Czyli realnie OFE kupowało dług państwa polskiego, a potem
@MatkaGracz:
Pieniądze (czy też szeroko rozumiane papiery wartościowe które na rynku mają wartość) nie zostały przeniesione. Obligacje zostały anulowane. Cyferki poleciały do ZUSu. A Państwo mogło się dalej i jeszcze mocniej zadłużać bo to był główny punkt
Natomiast najpierw zrobili, potem się okazało, że to ujnia. Albo nie przewidzieli ...
Nie no.
Tyle to nie.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
Państwo może w jednej chwili wyzerować wartość obligacji skarbowych w posiadaniu swoich obywateli.
podatek od oszczędzania już Belka zrobił, teraz zaraz IKE/IKZE upaństwowią do ZUSu, na inwestycje nałożą podatek od niezrealizowanych zysków, Polak ma nie mieć oszczędności!
ja prdl, w tym kraju to żadna forma majątku inna niż betonowe złoto nie ma sensu