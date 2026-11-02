Przykład IKE+ to jest mój główny zarzut wobec "największych" finansowych influencerów - Marcina Iwucia i Mateusza Samołyka. Zachwalają IKZE, nie mówiąc o ryzyku zmiany reguł gry w jej trakcie. Tłumaczą to tym, że w każdym momencie można zrobić zwrot z IKZE, jeśli rząd zacznie przy tym grzebać. Niby tak, tylko, jeśli przykładowo odkładałbym tam przez 20 lat i zgromadziłem tam 10 mln zł. Wtedy rząd wdraża zmiany typu IKE+. Przed wprowadzeniem zmian Pokaż całość