Akcje konkurenta Wykop.pl spadły o 30%. Biznes Reddita sie kruszy
Konferencja wynikowa Reddita przejdzie do historii giełdy jako bolesne zderzenie cyfrowego giganta z nową erą wyszukiwania. Krach o 30% w jedną sesję i tąpnięcie wyceny o 42% w zaledwie osiem dni handlowych to nie chwilowa panika, lecz brutalny werdykt Wall Street. Sztuczna inteligencja bezceremoniaFXMAG
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Komentarze (32)
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CERN można przelobbować, zastraszyć, zhakować, a jego komunikaty są niezrozumiałe dla ludzi, i nie potrafi w ironię ;P
@odomdaphne5113: jakbym czytał o jakimś polskim portalu, ale zabrakło jeszcze r--------a UI i aplikacji mobilnej w której nawet powiadomienia o wiadomościach nie przychodzą ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
A wszystko przez te narkołyki ich propagowanie, mowę nienawiści, i spółdzielnie donisicieli, że coś jest niezgodne z linią, na które ten wmorderator zawsze zareaguję bo oni razem pewnie gruppen szeks uprawiają.
Komuna padła a komuna mentalna ma się dobrze.
Wnioski: szafa gra jak orkiestra na Titanicu
W dodatku ludzie tam tylko narzekają. Szukasz informacji o podróży? "Nie jedź tam, tragedia". Szukasz info o pracy? Nie da się, 100 kandydatów itd.