Nie dziwie się. Tam jest totalitarna cenzura. Jestem osobą, która nie boi się konfrontować prawackich urojeń, ale tam trzeba postępować co do joty z obranym przez "Partie" nurtem. Wolnościowy Wykop jawi się jako „Ojciec Pierwszej Poprawki” w porównaniu do tego gów**a Reddita.



W dodatku ludzie tam tylko narzekają. Szukasz informacji o podróży? "Nie jedź tam, tragedia". Szukasz info o pracy? Nie da się, 100 kandydatów itd.