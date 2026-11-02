Tajemnicze praktyki śledczych. "Podczas przesłuchań odłączali laptopy od sieci"
Kiedy rozpoczęły się przesłuchania kluczowych świadków opowiadających o roli w gangu brata komendanta, śledczy zaczęli odłączać laptopy od sieci. By o treści zeznań nie dowiedzieli się przełożeni zza ściany i nie utrącili dochodzenia.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (5)
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W dobie internetu gdzie twórcy zabijają się o wyświetlenia i próbują ściągnąć do siebie widzów to takie praktyki są wręcz śmieszne.
Mam płacić za artykuł gdzie inni mi go dają za darmoszkę.