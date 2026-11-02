Serca i flaki zamiast żeberek? Pozew przeciwko McDonald's
McDonald's musi zmierzyć się z poważnym pozwem dotyczącym składu kanapki McRib. Amerykański sąd zdecydował, że sprawa trafi na wokandę. Klienci oskarżają giganta o to, że w kultowej kanapce zamiast mięsa z żeberek znajdują się rzekomo serca, flaki i żołądki.Lokator87
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Komentarze (52)
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ta kanapka jest przedmiotem kultu chyba w Waszych upośledzonych głowach
to są stany, pozwia mc-a o to że nazwa kojarzyła się im z żeberkami a potem o to że żeberek nie było.
@PrezesBoss: mają tą kanapkę w niemczech... czasem jak jestem w drodze to ją zamawiam bo jest serio dobra, tyle tylko że sos BBQ wylewa się na wszystko, więc jest do zjedzenia tylko na miejscu bo koniecznie trzeba po tym ręce umyć
@Noct: Amerykański sen kontra europejski koszmar XD A podroby i tak zdrowsze ale w USA ich chyba nie jadają.