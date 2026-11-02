Niemiecki startup zakopuje w Namibii zarośla i sprzedaje to jako usunięcie CO2
Niemiecki startup zakopuje w Namibii zarośla i sprzedaje to jako usunięcie CO. Po 139 dolarów za tonęzweryfikujkonto
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Niemiecki startup zakopuje w Namibii zarośla i sprzedaje to jako usunięcie CO. Po 139 dolarów za tonęzweryfikujkonto
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Komentarze (33)
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Prąd ma być drogi, a nie żadne "ratowanie planety".
24 miliardy ton węgla brunatnego do wydobycia odkrywkowego (nie mylić z kamiennym i Śląskiem i górnikami).
10 miliardów ton węgla kamiennego w zagłębiu lubelskim (nie mylić z ze śląskim).
A wystarczyłoby ruszyć tylko do 30% z tego żeby mieć bazę energetyczną na 50+ lat
Nie
A pod postem tradycyjnie festiwal braw i zachwytów xD
XDDD
@DziendobryMireczku: nie sprawdziłeś wcześniej czy specjalnie manipulujesz?
Pełna lista krajów, które wprowadziły podobny podatek lub opłatę za odprowadzanie i zarządzanie wodami
Krótko i konkretnie — tak, Polska jest jedynym krajem, który ma „opłatę od deszczu” w tej formie, czyli opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
🌍 Jak to wygląda na świecie?
Polska – jedyny kraj z opłatą za uszczelnienie dużych działek (3500 m²+, >70%
Musiałby ktoś udowodnić że PERMANENTNIE w tamtym miejscu zmienił glebę z jałowej na zalesioną ale i tak to jest doraźni i niewielki wpływ