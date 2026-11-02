Kiedyś sprawdziłem jak popularne banany mogą być zeroemisyjne :) w końcu płyną statkami z drugiego końca świata i nie trzeba mówić ile statki emitują CO2. Po dokładnym sprawdzeniu jak to działa okazało się, że kupują oni właśnie od jakiś mało znanych fundacji i startupów "CO2", a te fundacje w zamian za część opłat montują kuchenki na gaz w afryce xD liczą to w ten sposób, że rodzina bez kuchenki gotowałaby na ogniu Pokaż całość