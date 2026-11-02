Mają dość, nie chcą u siebie Izraelczyków. Protest na rajskiej wyspie
Setki demonstrantów z tajlandzkiej wyspy Phuket domagały się zamknięcia ośrodków żydowskiego ruchu Chabad - donoszą zagraniczne media. To kolejna demonstracja w trwającej od kilku miesięcy fali napięć wokół obecności Izraelczyków w kraju.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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Komentarz usunięty przez autora
https://wykop.pl/link/8036095/xxi-wiek-wygnanie-zydow-z-tajlandii
XXI wiek. Wygnanie Żydów z Tajlandii!!!!