GOG marzy o fizycznych wersjach gier na PC. Polski sklep ma ambitny plan
Marcin Paczyński, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu i partnerstw w GOG, wyznał, że jego marzeniem jest umożliwienie graczom zamawiania fizycznych kopii danych gier, które posiadają w cyfrowej bibliotece GOG-a. Chociaż gry na płytach nie ukazują się na PC od dawna (sklepy sprzedają jedynie pudełkaOctarine
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Komentarze (31)
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Można by zrobić ramkę jak na obrazek z wgłębieniem na pendrive.
Obrazek ozdobny, ładniej wygląda niż na półce.
Dodatkowo można instalować grę bez problemu z fizycznego nośnika na każdym PC i laptopie.
Można
Tylko dla pendrive.
Przechowywujący kilkanaście gier w małym pojemniku.
GTA V jak dobrze pamiętam wyszło na 7-9 płytach DVD
Ale poważne stanowisko. Prawie tak ważne jak menadżerka ds. rozwoju serwisu wykop.pl ( ͡° ͜ʖ ͡°)