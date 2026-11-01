Jak państwo zniszczyło twórcę Optimusa i Onetu.
Roman Kluska zbudował od zera potęgę Optimusa, która montowała co drugi komputer w Polsce i stworzyła zalążki Onetu. Przez absurdalne urzędowe oskarżenia i akcję antyterrorystów biznesmen wylądował w kajdankach, a z popiołów tej firmy ostatecznie narodził się CD Projekt.kocurek66
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Komentarze (22)
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@cherry_tomato: jakiś początek musi być głupio uwalać tak młode firmy - potem płacz że w Polsce nie ma fajnych liczących się firm
Mi urzędnicy z gowno gminy zniszczyli biznes, zanim go otworzyłem. Mam ziemie i pokłady żwirów i piasku. Jak składałem wniosek o zmianę studium, zeby starać się o koncesję na wydobycie, to 2 urzędników zarządało kasy. Jak odmówiłem, to samą zmianę studium przeciagali ponad 2 lata... a normalnie trwałość to max 8
- Dlaczego aż 10 diabłów pilnuje tego kotła?
- Bo w tym kotle gotują się Amerykanie, a oni są ambitni i każdy co chwilę usiłuje wyskoczyć.
Lucyfer idzie dalej i zauważa kocioł, a przy nim 5 diabłów. Podchodzi i pyta:
- Czy tu tylko 5 diabłów wystarczy?
- Tak, w kotle gotują się Anglicy, są ambitni, ale przy tym trochę flegmatyczni,
https://www.money.pl/gospodarka/sily-panstwa-polaczone-z-mafijnymi-byly-prezes-o-upadku-optimusa-7339930620854849v.html
Robił legalna ale agresywna optumalizacje podatkowa wiec ktos sie przyje*bał.
Teraz mozecie mnie zaminusowac za to że świętego internetu zbluźniłem
@Belzebub: robił ją bo przepisy były bzdurne co państwo w swym autorytecie przyznało w białej księdze. Gdyby jej nie zrobił równie dobrze możnaby go oskarżyć o działanie na szkodę spółki. A atak osobiście na Kluskę to była zemsta zawistnych sąsiadów, lokalnych urzędników, którzy nie mogli ścierpieć dobrego auta, co w tej samem księdze jest zawarte (Minister tego nie zarządził).
Najlepsze jest to że Tusk nawet w 1% nie "oddaje" polski jak PiS oddawał to psycholom z USA. Nie mówiąc już że mało kto tyle oddał też niemcom jak PiS :D Wiec szczerze mówiąc dowodów na to co piszesz nie ma, prócz urojeń psychicznych ludzi jak Ty.