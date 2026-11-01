Hallowed be your name.... na 19k ft już się kapitan poddał i zaczął modlić.

Z kolei przy readbacku na wejście na 370FL słychać już w jej głosie, że jest mocno zestresowana.



Słyszałem wiele ATC z crashy, ale to jest bezapelacyjnie najmocniejsze.



Teraz kluczowym będzie znalezienie statecznika i jego analiza (o ile rzeczywiście odpadł) i wydostanie rejestratora (o ile zapis przetrwał).

Te samoloty mają bardzo ostry coffin corner (małą różnicę między prędkością przeciągnięcia Pokaż całość