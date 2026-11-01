Samolot spadł jak rakieta. Katastrofa odrzutowca Learjet 60 na Florydzie.
Odrzutowiec biznesowy Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę w hrabstwie Palm Beach na FlorydzieLipek12s
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Odrzutowiec biznesowy Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę w hrabstwie Palm Beach na FlorydzieLipek12s
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Komentarze (115)
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Z kolei przy readbacku na wejście na 370FL słychać już w jej głosie, że jest mocno zestresowana.
Słyszałem wiele ATC z crashy, ale to jest bezapelacyjnie najmocniejsze.
Teraz kluczowym będzie znalezienie statecznika i jego analiza (o ile rzeczywiście odpadł) i wydostanie rejestratora (o ile zapis przetrwał).
Te samoloty mają bardzo ostry coffin corner (małą różnicę między prędkością przeciągnięcia
@ZrodloPrawdy: „Dobranoc, do widzenia! Cześć, giniemy!” jest jednak dla mnie najmocniejsze.
@piotr-glabik: "Generale czego mi tu po kabinie łazisz?"
No to ja się pytam gdzie sa tutaj:
https://streamable.com/3acalf
https://youtu.be/BaanNeeTDVM?t=28