Google chciało rozbudować AI w Europie. Zniknął las, ruszyło śledztwo
Ekolodzy szacują, że pod serwerownie Google wycięto 400 tys. drzew. Inwestycja za 13 mld euro utknęła, a sprawę bada fiństarnak
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Ekolodzy szacują, że pod serwerownie Google wycięto 400 tys. drzew. Inwestycja za 13 mld euro utknęła, a sprawę bada fiństarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
Najprawdopodobniej wzięli sobie dany obszar policzyli ile powinno być tam drzew i skoro jest pusto to że wycięte.
Sprawdzicie sobie Muhos w Finlandii na mapach google w trybie satelity. Tam i tak są olbrzymie puste obszary.
Według mnie niepotrzebne bicie piany, trzeba poczekać do grudnia co ustali śledztwo. Wątpię że ktoś obcy to wycinał a sami Finowie są niechętni do wycinki bez potrzeby.
Sądzi się 10 000 sztuk sosny na 1ha
Albo 4tys dęba/świerka/buka/bez na 1ha
I co 10-15lat część wycina a część sama obumiera. Tak że w wieku 100lat zostaje nam od 200 do 500drzew na 1ha. Dodam tylko że w Finlandii nie sadzą tak gęsto jak u nas.