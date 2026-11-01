Zastanawia mnie skąd wzięli takie liczby ile drzew wycięto.

Najprawdopodobniej wzięli sobie dany obszar policzyli ile powinno być tam drzew i skoro jest pusto to że wycięte.



Sprawdzicie sobie Muhos w Finlandii na mapach google w trybie satelity. Tam i tak są olbrzymie puste obszary.



Według mnie niepotrzebne bicie piany, trzeba poczekać do grudnia co ustali śledztwo. Wątpię że ktoś obcy to wycinał a sami Finowie są niechętni do wycinki bez potrzeby.