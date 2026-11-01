Produkcja kwasu siarkowego (1969) / CAŁY FILM /
Film ukazuje proces powstawania kwasu siarkowego w warunkach laboratorium szkolnego. Film bez ilustracji muzycznej przeznaczony do edukacji szkolnej. Reżyseria: Bolesław Bączyński Scenariusz: Bolesław Bączyński Zdjęcia: Anatol Fidek Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowychomicronns
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
@Chaos: to jest taka bzdura, że nie wiem dlaczego to się w ogóle utrzymało xd
Wleję ci wodę do kwasu tak, że nic się kompletnie nie stanie.
Twój smak słodki wielowocowy
Dla ciebie wszystko sprzedałem
Dla ciebie straciłem głowę
W moich żyłach płynie