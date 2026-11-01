To dziś przy świętach, opowiem wam ciekawostkę o niezwykłym grobie w Szkocji, w Glasgow-Paisley.
Mieszkam stosunkowo niedaleko i niedawno go odwiedziłem ( foto własne )
To miejsce spoczynku siedmiu osób oskarżonych o czary, skazanych i straconych – wśród nich były nawet dzieci w wieku zaledwie 11 lat!!!!.
Pomnik nagrobny znajduje się w samym środku bardzo ruchliwego skrzyżowania ulic Maxwellton i George, zaledwie 5–10 minut spacerem na zachód od opactwa Paisley Abbey..
Co więcej – grób został w nadprzyrodzony sposób zabezpieczony podkową, aby zneutralizować klątwę, którą tuż przed egzekucją rzuciła na wszystkich obecnych (oraz ich potomków) jedna ze skazanych „czarownic”....
O ile mi wiadomo, oryginalny pomnik został w XX wieku zastąpiony nowym, na którym widnieje napis: „Zadany ból, wycierpiane cierpienie, wyrządzona niesprawiedliwość”..
Wszystko to wydarzyło się w 1696 roku i – na szczęście – była to ostatnia masowa egzekucja osób oskarżonych o czary w Europie Zachodniej.
Komentarze (17)
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Pogańskie zabobony zabezpieczono pogańskim zabobonem ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:
Tam dalej są ich szczątki ? Tak pod jezdnią ?
@GOHAN: Tak. Z tym że ciała spalono, zakopano, przykryto głazem i zabezpieczono "antyklątwowo".
W związku z tym że nie można ich wydobyć, pozostawiono ich tam gdzie są.
@ijones: Uffff, podkowa z serca.
Co najciekawsze nie zastosowano podkowy i klątwa działa do dziś.
Paisley jest całkowicie wchłonięte przez Glasgow, w sensie że nie ma przerwy w gęstej, miejskiej zabudowie metropolii.
Można powiedzieć że podobnie jak Kraków-Nowa Huta, albo Warszawa-Pruszków.
Napisałem Glasgow, dla przejrzystości, bo prawie nikt nie ma pojęcia gdzie jest Paisley jak nie mieszka w Szkocji.