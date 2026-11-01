To dziś przy świętach, opowiem wam ciekawostkę o niezwykłym grobie w Szkocji, w Glasgow-Paisley.

Mieszkam stosunkowo niedaleko i niedawno go odwiedziłem ( foto własne )

To miejsce spoczynku siedmiu osób oskarżonych o czary, skazanych i straconych – wśród nich były nawet dzieci w wieku zaledwie 11 lat!!!!.

Pomnik nagrobny znajduje się w samym środku bardzo ruchliwego skrzyżowania ulic Maxwellton i George, zaledwie 5–10 minut spacerem na zachód od opactwa Paisley Abbey..

Co więcej – grób został w nadprzyrodzony sposób zabezpieczony podkową, aby zneutralizować klątwę, którą tuż przed egzekucją rzuciła na wszystkich obecnych (oraz ich potomków) jedna ze skazanych „czarownic”....

O ile mi wiadomo, oryginalny pomnik został w XX wieku zastąpiony nowym, na którym widnieje napis: „Zadany ból, wycierpiane cierpienie, wyrządzona niesprawiedliwość”..