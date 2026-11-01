Tak. To g---o zalewa internet fejkami, a inne g---o innej firmy, czyta je i tworzy jeszcze większe brednie LLM. A jakaś p---a Altman przekazuje nam, że mamy za dużo RAMu we własnych komputerach, bo oni potrzebują więcej w bańce AI, która jak pęknie, to dot.com bubble albo wielka recesja z początku lat XX wieku, to będzie bułka z masłem.