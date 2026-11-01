Czy internet zalany treściami AI zacznie niszczyć samą sztuczną inteligencję?
Szef News Corp Robert Thomson ostrzega, że zalew niskiej jakości materiałów w internecie może w długim terminie zaszkodzić rozwojowi AI. Badania opublikowane w Nature wykazały, że trenowanie kolejnych modeli na treściach tworzonych przez poprzednie generacje może prowadzić do utraty informacji.Skarbiec_Biz
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Komentarze (99)
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Czytaj "twórzcie treści wysokiej jakości za które damy wam nic w zamian poza kosztami utrzymania waszych domen"
To dopiero zart.
Ale jest inny problem - uczenie się zakończyło.
Stackoverflow jako kopalnia rozwiązań na problemy został ukradziony i to koniec, portal umrze. Teraz gdy powstaną nowe technologie i trzeba będzie rozwiązywać nowe problemy, AI nie znajdzie rozwiązań. Będzie albo interpolować to co ma (czyli wyjdzie g---o) eksplorować na bieżąco, czyli koszty wzrosną.
Nic nowego, schemat ten sam od lat tylko temat inny. Taki super biznes zbudowałem, że teraz będę wszystkich szkolił zamiast iść na e emeryturę.
@brah76: albo do VHS
No i publikacje są o rzeczach przeszłych np. AI doskonale się nauczy jak konfigurować windows 3.11, 95 i 7 ;)
Nic nie jest wolne od błędów. Do starych książek też wydawano erraty. Po prostu zawsze musisz przyjmować jakieś ryzyko a informacje kluczowe sprawdzać wiele razy najlepiej w źródłach. Np przepisy prawa. AI ci zwraca opis ale zanim to potraktujesz jako poradę prawną czytasz przepisy źródłowe czy wyroki sądów na stronach rządowych.
@statystyczny_yt: internet juz zdechnął :) Google samo w sobie już mało trafficu daje, do stron ma limity indeksowań stron, do tego wyniku rezultatów są bardzo słabe w stosunku do konkurencji - ale nikt się nie przesiada.
Do tego zamiast szukania informacji, AI daje odpowiedź, więc kolejny czynnik że nie masz
Chociaż kino to inna forma sztuki która odmiennie wyewoluowała, bo wywodzi się z fotografii i pierwotnie (w szczególności za czasów filmów niemych) miało bardziej klimat fotograficznej historyjki obrazkowej podczas gdy teatr skupiał się na grze głosowej. Jak doszły dialogi to były bardziej połączeniem filmu z książką niż powrotem do kojrzeni, bo potrzebą było odzwierciedlenie fabuły książki a