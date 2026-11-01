Czy telewizor może Cię podsłuchiwać? Głośna sprawa telewizorów LG
Telewizor stoi w salonie, ekran jest wygaszony, a domownicy swobodnie rozmawiają. Czy urządzenie naprawdę może wtedy słuchać? Głośna sprawa telewizorów LG pokazała, że nowoczesny Smart TV potrafi analizować dźwięk, rozpoznawać oglądane treści i zbierać ogromne ilości danych z otoczenialaeliusPeterson
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Komentarze (21)
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Tak i Samsung też podsłuchuje, a jak te 2 firmy podsłuchują, to inne wszystkie też, ba parę miesięcy temu, czytałem, że i odkurzacze podsłuchują i zbierają dane xD
Ludzie to generalnie w jakiejś bańce żyją. Przecież cała elektronika użytkowa to cudowny sposób na wyciąganie danych i istna uczta dla służb specjalnych, czy wywiadowczych. Ktoś na prawdę myśli, że nigdy te urządzenia nie były konstruowane z takim właśnie przeznaczeniem? xD
@Zielony34: każdy normalny?
Dawaj teraz te linki do spraw, że jakieś urządzenia elektroniczne podsłuchiwały ludzi i służby to użyły. Śmiało!
Tylko nie dawaj pisowskiego pegasusa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Już teraz LG więcej przychodów ma ze swojej platformy reklamowej niż ze sprzętu.
Włączony domyślnie ACR profiluje cię na bazie oglądanych materiałów i sprzedaje miejsca reklamowe w interfejsie z dobry hajs. Dodatkowe twoje dane odnośnie tego, co, gdzie oglądasz, jak reagujesz na reklamy; sprzedają do brokerów reklamowych.
Sam mam robota koszącego z kamerami { bo z 500 kilometrów dalej widzę kto się kręci blisko chaty } , w domu jeździ odkurzacz z kamerą { sprawdza również co robi pies w międzyczasie } ,trzy kamery w rogach domu ,ale mam świadomość że te dane trafiają do