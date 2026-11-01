Moim zdaniem Wielki Brat patrzy i słucha zawsze i przez wszystko co tylko ma jakieś połączenie z netem. Takie przedmioty jak tablety czy smartfony to oczywista oczywistość, że szpiegują i to niekoniecznie tylko wtedy gdy są akurat używane. Pytanie czy jakieś inne urządzenia typu routery albo kable USB nie miewają wbudowanych mikroprocesorów z jakimiś dodatkowymi funkcjami zbierania informacji i przesyłania ich cyklicznie pod jakieś adresy?