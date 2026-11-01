K---a, może w końcu przestaniemy traktować płeć jak dodatkową kwalifikację zawodową????

Najpierw punkty dla kobiet na kierunkach technicznych, teraz kwoty dla facetów na pielęgniarstwie i psychologii. Albo rekrutujemy według wyników i kompetencji, albo robimy casting na odpowiednie chromosomy. Niech ktoś mi jeszcze wytłumaczy, w którym momencie dyskryminacja stała się narzędziem równouprawnienia. Bo ja chyba przegapiłem tę aktualizację.