Norwegia: Uniwersytety chcą dla mężczyzn zagwarantować miejsca
Uczelnie chcą w ten sposób zwiększyć ich udział w zawodach zdominowanych przez kobiety.buasinski
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Uczelnie chcą w ten sposób zwiększyć ich udział w zawodach zdominowanych przez kobiety.buasinski
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Komentarze (34)
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@buasinski: a po co to w ogóle regulować? Kobiety i mężczyźni różnią się pod względem emocjonalnym i mają inne zainteresowania. Na podstawie swoich zainteresowań wybierają studia i tyle. Po co jakieś parytety (wszędzie, również w polityce i biznesie)?
@ziomus0812: żeby kraść? w ten sposób będzie łatwiej wsadzać swoich nieogarów (szczególnie w budżetówce) bo parytety.
Najpierw punkty dla kobiet na kierunkach technicznych, teraz kwoty dla facetów na pielęgniarstwie i psychologii. Albo rekrutujemy według wyników i kompetencji, albo robimy casting na odpowiednie chromosomy. Niech ktoś mi jeszcze wytłumaczy, w którym momencie dyskryminacja stała się narzędziem równouprawnienia. Bo ja chyba przegapiłem tę aktualizację.
Poza tym skąd wy weźmiecie tylu chętnych mężczyzn na kierunki typu pedagogika czy kosmetologia, gdzie na takiej psychologii już zaczyna się robić ciężko pod tym względem (ʘ‿ʘ)
@Polnischefuhrer: What? Na głowę upadłeś? To jak załatwianie sobie więcej czasu na maturze dzięki zaświadczeniu o "dysnormalności".
Może jeszcze na testach IQ zaczniecie dawać sobie pauzę na zrozumienie zadania? 🤣
Bo to inteligentny chłopak tylko wolno
A co na to sutenerzy?;)