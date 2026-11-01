Poduszka finansowa Polaków jest cienka. Większość nie przetrwa trzech miesięcy
83 proc. Polaków deklaruje posiadanie oszczędności, ale 58 proc. badanych nie ma ich wcale lub wystarczyłyby im maksymalnie na trzy miesiące. Aż 28 proc. respondentów w ostatnim półroczu sięgało po oszczędności, aby sfinansować podstawowe wydatki.Skarbiec_Biz
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Komentarze (85)
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@bartek-kowalski-12: Niektórym sam czynsz i opłaty tego typu zżerają sporą kasę.
30 lat temu - 15% społeczeństwa
20 lat temu - 25%
10 lat temu - 50%.
Aktualnie - 83%, a aż 25% gospodarstw ma na to by w razie czego utrzymać się przeszło 3 miesiące!
Bogacimy się, ale trudno, by ten skok dokonał się w rok czy dekadę. Progres i tak jest ogromny.
Przecież masz ubezpieczenie zdrowotne, bo jesteś zarejestrowany w PUP. Radzę się dowiedzieć nim napisze się brednie.
Inna sprawa że wielu żyje ponad stan, chata w kredycie, chiński SUV w leasingu i po kasie...