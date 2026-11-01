Może zacznijmy od tego, że nie każdy ma w życiu dobry start. Jedni mają wsparcie rodziców i mogą na nich liczyć, a inni od najmłodszych lat muszą radzić sobie sami. Dlatego te całe „oszczędności” to pojęcie względne. Jeśli ktoś pracuje za najniższą krajową i musi sam opłacać wynajem mieszkania, czynsz, rachunki oraz jedzenie, to po odliczeniu wszystkich kosztów niewiele zostaje. Nie każdy ma możliwość odkładania pieniędzy. Niektórzy po prostu żyją od pierwszego Pokaż całość