Sokół wędrowny - o najszybszym ptaku świata słów kilka
Sokół wędrowny to jeden z najszerzej rozpowszechnionych naziemnych gatunków stałocieplnych. Na obszarze jego ogromnego zasięgu opisano aż 75 podgatunków różniących się szczegółami upierzenia, wielkością, czasami też zwyczajami. Bardzo ciekawy jest aspekt dotyczący relacji sokoła z innymi ptakami...Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
Polecam zajrzeć na stronę autora, jest tam więcej do poczytania. Fajnie że treści można zabrać na później w formie pliku .pdf