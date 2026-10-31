AFERA] Absurd w Wyższej Szkoły im. J. Korczaka! Wypisujesz się zgodnie z prawem, a oni po latach nasyłają windykację i żądają kasy za nieodbyte studia!

​Mirki i Mirabelki, muszę nagłośnić tę sytuację, bo to, co wyprawia Uczelnia Korczaka w Warszawie (Akademia Nauk Stosowanych im. J. Korczaka), przechodzi wszelkie pojęcie. Przestrzegam wszystkich przed tą placówką – opinie w sieci pewnie jak zwykle „pięknie wyczyszczone”, a rzeczywistość skrzeczy.

​Sprawa dotyczy osoby wyjątkowo uczciwej, wykształconej (ukończone wiele kierunków studiów, pełna znajomość procedur), która postanowiła zrezygnować z dalszej nauki na tej uczelni. Wszystko zostało załatwione w 100% legalnie, oficjalnie i zgodnie z przepisami prawa.

​Jak wyglądały fakty?

​Dopełnienie formalności: Rezygnacja została złożona drogą elektroniczną z użyciem kwalifikowanego podpisu (mObywatel / podpis zaufany).

​Podstawa prawna: Zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego, oświadczenie złożone w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem jest równoważne prawnie oświadczeniu pisemnemu.

​Skuteczność doręczenia: Pismo wpłynęło na serwer uczelni 11.12.2023 r. Zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do odbiorcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Uczelnia miała techniczną możliwość zapoznania się z dokumentem dokładnie tego dnia.

​A co robi uczelnia?

​Totalny bałagan, brak przepływu informacji albo... celowe działanie mające na celu wyłudzenie nienależnych pieniędzy!

​Ktoś w dziekanacie nie odnotował rezygnacji, zgubił dokumenty albo po prostu uznali, że spróbują zastraszyć studenta. Po czasie sprawa trafia do zewnętrznej kancelarii prawnej / windykacyjnej! Zaczyna się nękanie, wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty i straszenie konsekwencjami za studia, z których dana osoba prawnie i skutecznie zrezygnowała i na które w ogóle nie chodziła!

​Z tego co wiem, to nie jest odosobniony przypadek – w sieci pojawia się więcej głosów osób poszkodowanych przez ich organizacyjny chaos i nieuzasadnione żądania finansowe.

​Osoba uczciwa nie będzie płacić ani grosza za usługi, z których zrezygnowała zgodnie z polskim prawem. Nie dacie rady nikogo zastraszyć kancelariami, kiedy prawo stoją po stronie studenta!

​Załączam treść oficjalnego pisma / e-maila wysłanego do uczelni oraz do wiadomości kancelarii:

​Temat: Ostateczne stanowisko ws. nienależnego roszczenia – Brak podstaw prawnych i faktycznych do żądania zapłaty

​Do: Akademia Nauk Stosowanych im. J. Korczaka w Warszawie

Do wiadomości: Kancelaria Prawna / Windykacyjna

​W odpowiedzi na wezwania do zapłaty dotyczące rzekomego zadłużenia z tytułu czesnego, oświadczam, że przedmiotowe roszczenie jest w całości bezpodstawne i nienależne.

​Przypominam, że w dniu 11.12.2023 r. złożyłem/am oficjalne oświadczenie woli o rezygnacji ze studiów. Pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym / certyfikatem zaufanym i przesłane na oficjalny adres e-mail / skrzynkę uczelni.

​Skuteczność rezygnacji pod względem prawnym:

​Zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub podpisem zaufanym) jest równoważne pod względem skutków prawnych z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej.

​Uczelnia miała techniczną możliwość zapoznania się z moim pismem w dniu jego wpływu na serwer (11.12.2023 r.), co zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego oznacza prawnie skuteczne doręczenie oświadczenia o rezygnacji.

​Z dniem 11.12.2023 r. umowa o świadczenie usług edukacyjnych uległa rozwiązaniu, a wszelkie naliczanie opłat po tej dacie jest pozbawione podstaw prawnych. Nieświadomość pracowników uczelni, bałagan administracyjny lub zaniedpania w odnotowaniu dokumentu w systemie nie mogą obciążać byłego studenta.

​Wzywam do natychmiastowego zaprzestania nękania mnie bezpodstawnymi wezwaniami do zapłaty, wycofania sprawy z kancelarii windykacyjnej oraz przesłania pisemnego potwierdzenia zamknięcia konta i braku jakichkolwiek roszczeń w terminie 7 dni.

​W przypadku kontynuowania bezprawnych działań windykacyjnych, sprawa zostanie skierowana do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na drogę sądową z powództwem o naruszenie dóbr osobistych.

​Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko]