Europa: gdzie ludzie wydają ponad 40% dochodu na mieszkanie
Koszty mieszkania pochłaniają ponad 40% dochodu wielu Europejczyków. Zaskakujące, że wg danych Eurostatu w Polsce jest lepiej niż średnia dla UEkenai
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Koszty mieszkania pochłaniają ponad 40% dochodu wielu Europejczyków. Zaskakujące, że wg danych Eurostatu w Polsce jest lepiej niż średnia dla UEkenai
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Komentarze (3)
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Jak 30 latek wynajmuje pokój za 2k to jest "mniej przeciążony" kosztami niż 30 latek którego stać na swoje mieszkanie (ratę) 4k, ale jednak widzimy że ten z mieszkaniem jest w lepszej sytuacji, że go w ogóle stać na kredyt, i spłaca swoje a nie cudze