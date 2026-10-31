czy ten współczynnik bierze pod uwagę jakość lokum? Bo jak mieszkasz w przeludnionym mieszkaniu to masz taniej, ale kosztem braku samodzietnosci itd



Jak 30 latek wynajmuje pokój za 2k to jest "mniej przeciążony" kosztami niż 30 latek którego stać na swoje mieszkanie (ratę) 4k, ale jednak widzimy że ten z mieszkaniem jest w lepszej sytuacji, że go w ogóle stać na kredyt, i spłaca swoje a nie cudze