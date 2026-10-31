Dolnośląski Urząd Marszałkowski chce sprzedawać karpie w bibliotece
Zachęcam do podpisania petycji sprzeciwiającej się topornej komercjalizacji ogólnodostępnej i otwartej instytucji kultury oraz edukacji.fredperry
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Zachęcam do podpisania petycji sprzeciwiającej się topornej komercjalizacji ogólnodostępnej i otwartej instytucji kultury oraz edukacji.fredperry
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Komentarze (5)
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Swego czasu w rzeszowskim NFZ było stoisko z serami, z miodem itp 🤣
Ciekawe czy nadal tam jest. 🤔
@fredperry:
Oj taaaaak... 😂