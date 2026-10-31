Jeśli urodziliście się po 1985r. zapytajcie ile lat wasi rodzice mieli gdy wzięli ślub i gdy twoja mama była w pierwszej ciąży. Będzie to najczęściej jakieś 18-24 lata dla mamy i 21-28 lat dla taty dla obu tych wydarzeń.

A teraz popatrzcie ile waszych koleżanek rodziło i wychodziło za mąż mając mniej niż 24 lata… Prawdopodobnie albo robiła to skrajna patologia czy mniejszości kulturowe (Romowie) albo jak już, to wasze koleżanki rodziły młodo żyjąc w UK czy Niemczech.

W moim przypadku większość koleżanek z liceum skończyło co najmniej mgr – czyli mając 25 lat wciąż siedziały „w szkole”. Z tego tylko 1/3 z nich urodziła dzieci mając mniej niż 30 lat. Reszta albo „jeszcze czeka” albo już odpuściła macierzyństwo.

Dużo zmienił rok 2004 – wejście Polski do EU niemal pozbawiło nas młodych dorosłych. Wcześniej może i była ogromna bieda, za to dyskoteki co weekend pękały w szwach – i nie było tak jak dziś, że na 1 pannę przypada z 10 chłopa, z czego połowa to migranci. Wtedy było 50:50, a do tego praktycznie nie było młodych osób z nadwagą na parkiecie.

Ci, którzy nie wyjechali po 2004r. zostali, często na „smyczy” rodziców – bo samemu nie dało się wtedy przeżyć. Rodzicie zaś naciskali na naukę, korepetycje, pracę po szkole i w weekendy. I tak, podczas gdy pokolenie naszych rodziców bawiło się niemal każdego dnia, pokolenie ich dzieci będąc w wieku, kiedy oni te dzieci robiły, siedziało przy książkach albo przy komputerach – w końcu pojawienie się wszędzie gier, a potem internet ułatwiały spędzanie czasu samemu w mieszkaniu – bojąc się przy tym „wpadki” bo przecież trzeba skończyć studia z magistrem, potem zrobić tak z 10 lat kariery i odłożyć na wkład własny, wziąć hipotekę na 30 lat, spłacić z połowę i dopiero wtedy można myśleć o dzieciach… Z drugiej strony ten właśnie internet sprawił, że po 2010r. panie zaczęły mieć tak duże wymagania, że praktycznie nikt nie jest w stanie ich spełnić (jeśli chodzi o trwały związek i założenie rodziny).

Pomijam już to, że jeszcze w 2010r. facet mający 30 lat i 3-4 dzieci był normą, dziś normą jest facet mający 30lat i żyjący w celibacie, ew. mający za sobą 3-4 stosunki seksualne w całym życiu.