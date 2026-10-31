Nowa opłata za paczki z Chin od 1 listopada. Nawet 22 zł za przesyłkę
Od 1 listopada 2026 r. przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro zostaną objęte dodatkową opłatą w wysokości 2 euro. W połączeniu z obowiązującym od lipca 2026 r. cłem zryczałtowanym oznacza to, że łączna danina za jedną pozycję w zgłoszeniu celnym wyniesie 5 euro, czyli ok. 22 zł.erka73
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Komentarze (43)
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Teraz jest jeszcze większy zalew chińskiego guana, bo jak się kupowało z AliExpress to chociaż się wybierało coś (relatywnie) jakościowego
@majk3l: tyle że cło to od 0 do kilku procent więc na pewno wyjdzie taniej zwłaszcza dla drobnicy
To, że produkty stamtąd są tak tanie to nie wynik wyłącznie optymalizacji i pracowitości. To efekt długoletniej pazerności naszej części świata i odpowiedź Azji.
@kris-komar: @xxxCZARNY tak tak, wygasza. Wcale to nie jest dlatego, że Chiny nie zwracają uwagi na prawa człowieka i tam ludzie tyrają za grosze 7 dni w tygodniu, w mniejszych miastach nawet dalej pracują dzieci więc co Europa nie zrobi
Na AliExpress 19pln, ale już naliczają 27pln opłaty celnej!
@pomarancza_testovirona:
Europejska gospodarka nie jest i nie będzie konkurencyjna z powodu kosztów płac, cen energii, norm środowiskowych i norm
Pokrowiec na telefon jak coś.