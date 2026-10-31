żeby było zabawniej to jest opłata per EAN/SKU. więc jak się zamawia, jak lidl czy stonka, kontener danego towaru, to dalej zapłacą te same 3/5 euro i nawet nie poczują. ta ustawa była lobbowania przez sklepy wielkopowierzchniowe, żeby napchać własną kasę a nie, że jakas walka z Chinami czy inne ekologiczne p--------o.



Teraz jest jeszcze większy zalew chińskiego guana, bo jak się kupowało z AliExpress to chociaż się wybierało coś (relatywnie) jakościowego Pokaż całość