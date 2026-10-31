Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z 31.11.202
Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z 31.11.2026 w sprawie nocnych wydarzeń w siedzibie Trybunału Konstytucyjnegolukaszbojarski
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Komentarze (67)
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To co pod trybunałem robiła twoja kochana Konfunia. Jedna i druga.
W kartonie klejonym na g---o stabilnie
@TenXen47: Ludzie mają różne niechęci, Jedni nie lubią brać udziału w ustawkach a inni kłamać ¯\(ツ)/¯