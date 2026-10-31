to jest kur.. skandal że jakieś babsko szarpie Prezydenta i się z nim przepycha, kimkolwiek by on nie był i nieważne jakie kto ma o nim zdanie to jednak jest to Prezydent... kiedy myślisz że kultura i powaga w polskiej polityce sięgnęła dna to przychodzi nowa jakość do Trybunału i puka od spodu