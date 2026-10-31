Prezydent Polski jak widać przeszłość wyszła w końcu.
Komentarze (1k)
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@das-sdadas: nie może, ale nie chcesz w to uwierzyć
Toż to się nóż w kieszeni otwiera.
Nie ma to jak być dumnym z bycia przygłupem xD
- Jak to możliwe, że Adolf H. Robił co chciał i cały świat milczał przez pierwsze lata? Netanjahu rozrysował mi to dość szczegółowo w Strefie Gazy!
-Jak doszło do rozbiorów Polski?? A no właśnie tak jak widzimy w obecnej sytuacji! Jesteśmy tak podzieleni, że prędzej niemcowi lub ruskiemu podamy rękę, niż rodakowi z przeciwnej partii.
My
@przekliniak: W sprawie przestępstwa ściganego na wniosek, z doniesienia złożonego przez Bartłomieja Sienkiewicza. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Wiem, że niektórym ciężko skleić fakty, ale ten sam prokurator Gacek miał potem długą historię procesowania się z B------m Antkiem.
@get-rekt: Mysiu pysiu, może tego nie wiesz, ale tak zdrabniała go rodzina i przyjaciele. Nie wyszło. Można powiedzieć, że jak Berkowi z TK. ( ͡
zadać proste pytanie i patrzeć jak wściekła rzuca odchodami, nie potrafiąc odpowiedzieć
@Cztero0404: no jak bronią kibola, oszusta starszych, który paraliżuje działanie państwa, to mądrzy nie są XD nie bez powodu główna nazywana jest psychiatrykiem
Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP]
§ 1.
Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
@ojsak: no i teraz wszystkie światowe media o tym piszą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jan-fifalski: Wczorajsze zdjęcia policji spod trybunału konstytucyjnego