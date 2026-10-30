Czyli jeśli dobrze rozumiem, można ustawić sobie skrypt który pobiera i usuwa pliki z danego serwisu w pętli, i można tak generować koszty dla dowolnego serwisu. Odpowiednio duża grupa ludzi może doprowadzić do bankructwa dowolnej firmy. Gdyby wszyscy Francuzi się zebrali, to mogliby nawet zaorać Google.