Francja przegłosowała podatek od TRANSFERU DANYCH INTERNETOWYCH
To nie żart. Socjalistyczny projekt zakłada podatek 0,055 euro za każdy gigabajt danych wysyłanych do użytkowników we Francji. Autorzy projektu oczekują 10 mld. euro wpływów rocznie do budżetu. Projekt przeszedł jako poprawka do ustawy budżetowej.Jan998
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Komentarze (177)
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A utrzymanie inzynierów kosztuje.
Szykujcie się. U nas też będą kombinować. ZUSy dla obcokrajowców same się nie opłacą.
@Major303: By rozwiązać ten problem dostawcy internetu wprowadzą opłaty za transfer danych. I oni, i państwo zarobią, same plusy, wszyscy szczęśliwi.
Dziwny pomysł tak czy inaczej, chociaż trochę rozumiem, czemu uznano transfer danych za coś właściwego do opodatkowania (większość osób nie płaci za usługi jak YT
Mistral aktywnie pracuje nad modelami. Large 3 to nie był chiński model, tylko "podstawa" była chińska. Tj. wzięli kod projektu i na nim zbudowali caly projekt.
Zaorany nie jest, z miesiąc temu wydali nowy model właśnie. W międzyczasie oczywiście dystrybuuja inne modele. Niektóre firmy (jak Google) to robią, ale to nie jest faktycznie popularne - i
Francja potrzebuje pieniędzy na socjal na imigrantów, Francja wprowadza nowe podatki które opłaca biznes i klasa średnia, Francja płaci socjal żeby był spokój społeczny.
Znaczy biali opłacają ze swoich podatków afrykanów by ci nie roz@#$&dalali kraju?
Haracz pomimo opłacenia jednak nie działa.
A ja jako sprzedawca usług z Polski mam przej... bo kolejna rzecz, którą muszę wdrożyć. A jestem sam... i znów mi ch... w pupę i piach w oczy. Korpo jak google ma sztab ludzi co im ogarną. A
@new-object: no chyba sobie żarty robisz. Dowolna korporacja przerzuci to na klientów, to nigdy nie był cel tego podatku.