Skandal w podrzeszowskiej policji. Ktoś próbował wrobić dwóch mężczyzn w rabunek
"Aresztowanie 43-letniego funkcjonariusza z komisariatu w Boguchwale w związku z zuchwałym włamaniem ma najwyraźniej swój dalszy ciąg. Zanim Damian M. trafił za kraty pod zarzutem rabunku, ktoś usiłował zrzucić winę na młodych mieszkańców gminy Lubenia. Czynił to na tyle zmyślnie, że policja..."paramedix
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Komentarze (7)
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@wujcio_dobra_rada: a jeszcze nawet nie wyszedłeś z domu ¯\(ツ)/¯
xDDD
Po czym, jakby było mało, pozwolono, aby brał udział w tej sprawie. To mocno sugeruje, że jest tam więcej umoczonych, lub przynajmniej wiedzących, policjantów.