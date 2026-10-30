Sam Altman ubolewa nad faktem, że macie jeszcze możliwość zakupu pamięci RAM
Sam Altman bardzo nie chce, żebyś chciwie trzymał w swoim komputerze pamięć DRAM, którą i tak "wykorzystujesz tylko 5%.cooltang
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Sam Altman bardzo nie chce, żebyś chciwie trzymał w swoim komputerze pamięć DRAM, którą i tak "wykorzystujesz tylko 5%.cooltang
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Komentarze (252)
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Ciekawe z jakiego to kręgu kulturowego wywodzi się ten miły, szczery i zacny człowiek oraz jakie przesłanki nim kierują 🤔
I co może byś jeszcze chciał lokalny model uruchomić w domu? Gdzie jest granica twojej chciwości.( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ma zadnego spisku. Masonow, templariuszy i innych stowarzyszen. Jest garstka narcystycznych psychopatow, ktorzy maja za nic reszte ludzi.
Laczy ich chciwosc a ich bogiem jest pieniadz.
@Logytaze: XD
On chce więcej siana dla siebie. Kropka.
Kiedyś jeszcze były teorie (trickle down, lokomotyw itp), że kapitalista chce więcej siana dla siebie, więc rozwinie firmę, da pracę ludziom, napędzi ekonomię.
Teraz jest dokładnie odwrotnie.
Zaraz ktoś wyskoczy z młóceniem zboża cepem albo lokomotywą zamiast konia. No nie, skala i
Wypróbuj sobie qwen3.8-flash-next, na 16 GB VRAM i 64GB RAM przy kwancie iq3 i kontekście 256k leci 80-100 tok/s, przy kwancie iq4 20-30 tok/s i bezproblemowo ogarnia skomplikowane problemy programistyczne jako agent "do it for me". Jego jakość odpowiedzi jest porównywalna z Opus 5.5, tylko zużycie liczysz w kWh a nie łasce pana na tokeny.
@kukurydzapomidor:
tylko jemu nie chodzi o to... no ale wykopki zrozumialy co zrozumialy i p------a