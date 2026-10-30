Heh, mówiłem o tym od dawna. Żydzi wymyślili sobie AI, aby wykreować sztuczny rynek zbytu dla firm produkujących RAM i GPU po to, żeby konsument ich nie miał. Jakby wszystko było w chmurze to wszystko byłoby na abonamenty. Korporacje ubolewają nad faktem, że człowiek ma własny komputer i jeszcze dysk większy niż 1GB. Marzy im się, aby PC to był Smart TV z klawiaturą i dostępem do internetu, a wszystko za opłatą Pokaż całość