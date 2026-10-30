Koniec bezpłatnych praktyk? Od 2027 roku stażysta ma otrzymać co najmniej 3217,5
Praktyki absolwenckie czekają duże zmiany w 2027 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kostarnak
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Praktyki absolwenckie czekają duże zmiany w 2027 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kostarnak
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Komentarze (40)
najlepsze
U mnie brali ludzi na 3m staż. Później sprawdzeni stażyści mieli pierwszeństwo w rekrutacji.
Pierwsza umowa na rok więc dodatkowy test ale jednocześnie pracodawca inwestuje w pracownika (szkolenia różne w tym pracownik może sobie jakieś sam wybrać na rynku w budżecie swoich miesięcznych zarobków).
K---y pazerne same na obywatelu grosz każdy liczą, ale komuś każą płacić.
Ten sam student o którego tak się martwią jak zapomni złożyć odpowiednie papiery po takich praktykach traktowany jest jako bezrobotny i to chlewowi obsranemu gównem nie przeszkadza.
No i nie wiem czy nie zrobią studentom bardziej pod górkę. Jak ja szukałem nie było specjalnie łatwo, albo trzeba było mieć znajomego, albo szukać znacznie wcześniej niż kazała uczelnia
@chlopiec_kucyk: Glovo, DHL, Inpost i inni czekają xD
@JazzBlurr: Ale AI nie zaparzy kawy i Ci jej nie przyniesie, tak samo AI samo nie zeskanuje Ci dokumentów :) Kwestia tylko, czy takie usługi są Warte tych pieniędzy, bo równie dobrze może to zrobić zwykły pracownik.