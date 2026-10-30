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K---y pazerne same na obywatelu grosz każdy liczą, ale komuś każą płacić.Ten sam student o którego tak się martwią jak zapomni złożyć odpowiednie papiery po takich praktykach traktowany jest jako bezrobotny i to chlewowi obsranemu gównem nie przeszkadza.No i nie wiem czy nie zrobią studentom bardziej pod górkę. Jak ja szukałem nie było specjalnie łatwo, albo trzeba było mieć znajomego, albo szukać znacznie wcześniej niż kazała uczelnia