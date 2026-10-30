Wrocław w pikselach
Zainspirowany podobnymi projektami z innych miast zrobiłem interaktywną mapę Wrocławia w stylu pixel-art: Wrocław w pikselach. Mapa jest pełna ciekawostek i easter eggów. Na osi czasu można zobaczyć, jak miasto rozwijało się przez wieki. Po drodze można trafić na krasnale, pomniki, statki...okkindel
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Komentarze (56)
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@kristoflampart: no jak nie - producentom ramu i procesorów. I innym zarabiającym na sprzedaży tokenów ai ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Izometryczna mapa bielska, na ktorej dzieje sie zycie
mi zajelo ok 3h, koszt?
jak by liczyc tokeny 274usd, ale zaplacone $100 za plan na miesiac, zuzylem polowe dziennego limitu na to ktory i tak by mi przepadl
Zrób mi 15 easter eggow na mapie. Mąkę no mistakes!
Poprawię
Tak, zwłaszcza, że w każdym punkcie osi czasu jest podkład mapowy z 2026 xD
Obszary podtopień z 1997 r. też pokazane kompletnie z d--y.
Pomysł 10/10, wykonanie 2/10.
Mapę podtopienmusze znaleźć jakąś sensowna