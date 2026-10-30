AI rozstrzygnie, czy zasługujesz na podwyżkę. To już się dzieje
Co-op Legal Services wykorzystuje AI do analizowania każdej rozmowy części pracowników z klientami i oceniania ponad 50 elementów kontaktu. Z kolei IBM stosuje sztuczną inteligencję do rekomendowania podwyżek wynagrodzeń. Unijny AI Act zalicza podobne systemy do kategorii wysokiego ryzyka.Skarbiec_Biz
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Komentarze (18)
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Firma nie oszczędza na jednym czy dwóch menago tylko na w-------u całego zespołu i zatrudnieniu UA albo Bangalore.
Przyjdzie email od HR z wyliczeniem "KPI" / "Performance" / "c--j wie jak to nazwą" i tyle.
Przecież nikt pod bronią nie trzyma w firmie...
AI: wg moich analiz podwyżkę powinien dostać Maciek
Szef: ale mi się bardziej Iwonka podoba
AI: masz całkowitą rację, Iwonka jest lepszym kandydatem
@Poczuj_Rurznice: Albo dostanie podwyżkę bo czasami rozłoży nogi
"Ludzie ludziom zgotowali ten los."
Jak nie To AI to AI w innej firmie ¯\(ツ)/¯
XD