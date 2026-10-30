Chore ceny za wizyty biorą się z dwóch powodów:

-lekarzy jest mało;

-opodatkowanie pracy tego typu jest za niskie;

Sam znam wielu młodych lekarzy, którzy planują np. spłacić mieszkanie w 5 lat, jedocześnie cały czas przy tym podróżując. U nich wygląda to tak: na godzinę mają ok 80zł na rękę – to już jest DWA RAZY POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ. I mowa o ludziach mających 28-32 lata.

Do tego czas pracy potrafi przebić 300h/miesięcznie – mamy więc prawie 25 000 na rękę. Tylko wydajność tej pracy jest dość dyskusyjna… Nie raz mówili, jak robili dyżur 24h a potem od razu do kolejnego szpitala na 8h.

Uważam, że płacenie lekarzom z NFZ 60-260zł netto na godzinę jest akceptowalne wyłącznie, kiedy pracowaliby nie więcej niż 200h miesięcznie, bez możliwości bycia na dyżurze czy pod telefonem w więcej niż 1 miejscu na raz. Bo wtedy lekarze zarabialiby maksymalnie ~55 000 miesięcznie na rękę. Wciąż bardzo dużo, ale nikt nie przebiłby 1-2mln rocznie, jak to dzieje się teraz.