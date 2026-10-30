Chore ceny za wizyty biorą się z dwóch powodów:
-lekarzy jest mało;
-opodatkowanie pracy tego typu jest za niskie;
Sam znam wielu młodych lekarzy, którzy planują np. spłacić mieszkanie w 5 lat, jedocześnie cały czas przy tym podróżując. U nich wygląda to tak: na godzinę mają ok 80zł na rękę – to już jest DWA RAZY POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ. I mowa o ludziach mających 28-32 lata.
Do tego czas pracy potrafi przebić 300h/miesięcznie – mamy więc prawie 25 000 na rękę. Tylko wydajność tej pracy jest dość dyskusyjna… Nie raz mówili, jak robili dyżur 24h a potem od razu do kolejnego szpitala na 8h.
Uważam, że płacenie lekarzom z NFZ 60-260zł netto na godzinę jest akceptowalne wyłącznie, kiedy pracowaliby nie więcej niż 200h miesięcznie, bez możliwości bycia na dyżurze czy pod telefonem w więcej niż 1 miejscu na raz. Bo wtedy lekarze zarabialiby maksymalnie ~55 000 miesięcznie na rękę. Wciąż bardzo dużo, ale nikt nie przebiłby 1-2mln rocznie, jak to dzieje się teraz.
Dodatkowo powinny być nie tyle górne limity, co mocne dociskanie podatkami praktyki prywatnej – inaczej skończy się tym, że lekarze na NFZ będą leczyć w pół śnie, czyli źle, za to prywatnie będą brać po 2-3k na godzinę, przez co tylko mały % Polaków będzie miał realnie szansę na leczenie…
Komentarze (9)
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@dawidv8: zobacz jakie chaty maja influencerzy ktorym duża kasa bardzo szybko w młodym wieku przyszła
poradnie maja swoje limity, spokojnie mogliby wiecej pacjentow przyjmowac tylko NFZ za to nie placi i tu jest źródło problemu