Czekam na obrońców kalduna uzasadniających, ze przecież nic się nie stało, bo z miejsca publicznego wykonywał legalne czynności, bo nie bylo tam zakazu fotografowania. I ze skoro to obiekt ktytyczny, to te infrastrukturę kolejowa wystarczyłoby otoczyć wielkim murem na 3-4 metry. Ciekawe, ilu takich nie złapano, bo audyt obywatelski swoim szkodliwym działaniem powoduje efekt mrożący na ochronie różnych obiektów i policji, żeby sobie pożyć z donejtow.