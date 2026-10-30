Robił zdjęcia pociągom i infrastrukturze kolejowej. Policja zatrzymała Rosjanina
Funkcjonariusze policji zatrzymali 55-letniego obywatela Rosji podejrzanego o działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna fotografował pociągi i infrastrukturę kolejową.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (33)
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Dla mnie mogą fotografować obaj.
Koleś fotografuje pociągi i infrastrukturę kolejową.
Policja zatrzymuje kolesia i zamyka w sztumie.
WTF ( ͡º ͜ʖ͡º)
@aleksc: mógł być zatrzymana za to, ale areszt na 3 miesiące:
"Funkcjonariusze zabezpieczyli [...] także kilka dokumentów tożsamości"
@Petururururu: po co chcesz robić takie prawo?