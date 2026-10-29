Binance zhackowane na 5.6 mld USD. To najwieksza kradziez w historii kryptowalut
Największa na świecie giełda kryptowalut Binance została zhakowana, skradziono ponad 5,6 miliarda dolarów. To największa kradziez w historii kryptowalut. Czesc skradzionych srodkow takich jak USDT i USDC zamrozono. Z uwagi na skale dzialanosci, gielda nie powinna miec problemow z wyplacalnoscia.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (57)
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@SmugglerFan: Bo banków nie da się tak okraść, typie. Pieniądze w banku to nie pliki na dysku.
to zaczęły się "haki"
klasyka
Trzeba chyba serio cold walet zrobic i nie dotykac,
Binance posiada ogolem 160 mld srodkow uzytkownikiow. Tutaj mowimy o kradziezy 6mld czyli niecale 4 % przechowywanych aktywow.
Majatek zalozyciela gieldy to od 30 do 60 mld. Wiec tak, zrobili "exit scam" na 4% wartosci posiadanych srodkow uzytkownikow, zamiast po prostu zabrac 100 mld. Ahh wykopki i te wasze teorie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pozatym mają tyle tego BNB, że zasypią dziurę
dlaczego?
bo masa patologi ze wsi, chłopskiego rozumu, patologi bez skończonego gimnazjum tam p----------a codziennie kasę bo ich pato influ ich na mawia na INTERES ŻYCIA, PIEPRZYĆ ETAT!