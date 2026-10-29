Kto plusuje te bzdury?



Binance posiada ogolem 160 mld srodkow uzytkownikiow. Tutaj mowimy o kradziezy 6mld czyli niecale 4 % przechowywanych aktywow.



Majatek zalozyciela gieldy to od 30 do 60 mld. Wiec tak, zrobili "exit scam" na 4% wartosci posiadanych srodkow uzytkownikow, zamiast po prostu zabrac 100 mld. Ahh wykopki i te wasze teorie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)