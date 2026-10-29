Czyli jak Polak chciałby cos tanio to będzie podateczek.

A wcześniej to dowaliliśmy podateczki, żeby taniej było przenieść produkcję do Chinach i żeby Polak nie miał pracy. Na tą resztkę pozostałej pracy to zaimportujemy latynosów i azjatów.



Podwójne podatki dla Obywatela i brak pracy. Jaranie się PKB które nie ma żadnego znaczenia dla obywatela. Czyje i jest i dla kogo działa to państwo? Czy ma działać dla obywateli i ich poziomem życia Pokaż całość