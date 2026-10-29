Domański chwali się tym, że wprowadzili regulacje przez które nie opłaca się
Zamawiać z Chin, spadek o 70%. Domański praktycznie chwali się tym, że tak podnieśli ceny na produkty z Chin, że Polakom przestało się je opłacać zamawiać.alibaski
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Komentarze (77)
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@elo345: Tylko do kogo? Kto ma wygrać?
@elo345: Polacy mieli szansę, to ją zmarnowali. Będziecie siedzieć w tym szambie, bo Polacy wolą populistów.
A wcześniej to dowaliliśmy podateczki, żeby taniej było przenieść produkcję do Chinach i żeby Polak nie miał pracy. Na tą resztkę pozostałej pracy to zaimportujemy latynosów i azjatów.
Podwójne podatki dla Obywatela i brak pracy. Jaranie się PKB które nie ma żadnego znaczenia dla obywatela. Czyje i jest i dla kogo działa to państwo? Czy ma działać dla obywateli i ich poziomem życia
No chyba że kiedyś uwierzyłeś w to co mówią (a nie w to co robią).
Gospodarki rosły, pieniądze się same mnożyły, można było zając czymś bardziej abstrakcyjnym.
@tomi502: No to już nie będzie taniej z Chin xd