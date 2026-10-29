Mężczyźni z gwarantowanymi miejscami na studiach?
Osiem norweskich uniwersytetów wystąpiło do Ministerstwa Nauki z wnioskiem o zgodę na gwarantowanie części miejsc na sfeminizowane kierunki studiów tylko dla mężczyzn.dariusz-swiderski
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Komentarze (23)
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Komentarz usunięty przez autora
-Pani Agnieszko/Pani Julio, niestety nie pojedzie pani w tym roku, ponieważ Pani miejsce w tym roku przysługuje Oskarowi, takie mamy wymagania połowę miejsc muszą stanowić mniejszościowe osobiszcza heteroseksualne w naszym wypadku - biologiczni mężczyźni.
- ale on się nawet nie starał!
- takie są zasady równościowe że osoby z penesem nie mogą być wykluczone oraz mieć szansę.
XDDDDD
Oczywiście u nas taka równość się nie mieści w tej kudłatej pale, rzekomo liberalnego rządu xD
@sebastian-podjadlo: I tak zaraz pewnie przyjdzie ktoś/wyjdzie jakiś polityk albo inne aktywiszcze/feministka twierdząc, że mężczyźni są w uprzywilejowanej sytuacji bo nie gotują ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@sebastian-podjadlo: W sensie KO które zrównało wiek emerytalny za co na 8 lat polecieli do opozycji (i bez p---------a o "powinni zrównać i obniżyć do 45", nie przy tej demografia). Czy "lewica" która jest otwarcie feminaziowa, ale bez niej się nie da zbudować rządu, bo mężczyźni głosują na tych którzy najbardziej bronią nierówności za to drą mordę o łolaboga podpaski w kiblach?
Ja prdle.
Z deszczu pod rynnę - jak nie w jedną stornę ich popieprzy to w drugą.
A
@Yakotak: byle nie taką https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art44777901-zarzuty-o-mobbing-i-zastraszanie-w-warszawskim-mpwik-ruszyla-kontrola-ratusza większość tych co nawet pracują nie nadają się do pracy xD