U nas na filologiach pod kątem erasmusa powinno to być

-Pani Agnieszko/Pani Julio, niestety nie pojedzie pani w tym roku, ponieważ Pani miejsce w tym roku przysługuje Oskarowi, takie mamy wymagania połowę miejsc muszą stanowić mniejszościowe osobiszcza heteroseksualne w naszym wypadku - biologiczni mężczyźni.

- ale on się nawet nie starał!

- takie są zasady równościowe że osoby z penesem nie mogą być wykluczone oraz mieć szansę.