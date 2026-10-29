Noblista mówi, co hamuje Europę. "Dzisiaj mamy za dużo psychologów"
Ludziom mówiono, że mogą się zapisać na dowolne studia, nie zwracając wystarczającej uwagi na to, czy będą mogli później znaleźć pracę w tym zawodzie ocenia Philippe Aghion, ubiegłoroczny laureat "ekonomicznego Nobla", w wywiadzie dla money.pl. Jego zdaniem Europa sama podcina sobie skrzydłaznin
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Komentarze (52)
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@kwaczor: no i wiekszosc ogarnia kilka wizyt w tygodniu i tyle xd
@radaroskop: chyba pomyliłeś wizytę u lekarza z wizytą u psychologa / psychoterapeuty.
Polecam poszukać jak, ile i na jakich warunkach ludzie pracują w USA, Chinach, Korei Płd. czy Japonii.
I potem porównać to z tym jakie mamy warunki w Europie. Tam nie ma pier... o jakimś livebalansie czy 4 dniowym tygodniu pracy.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Każdy pieprzy o skansenie, ale ciekawe czy chciałby pracować na takich samych warunkach jak w tych krajach, które podobno nam odskoczyły.
Trzeba ciąć miejsca na studiach by zachować odpowiedni poziom nauczania.
Jednak nie.