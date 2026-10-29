To nie tylko to.

Polecam poszukać jak, ile i na jakich warunkach ludzie pracują w USA, Chinach, Korei Płd. czy Japonii.

I potem porównać to z tym jakie mamy warunki w Europie. Tam nie ma pier... o jakimś livebalansie czy 4 dniowym tygodniu pracy.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Każdy pieprzy o skansenie, ale ciekawe czy chciałby pracować na takich samych warunkach jak w tych krajach, które podobno nam odskoczyły.