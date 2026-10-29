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Nie o to chodzi:Tam jest mowa "przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu na baterii do co najmniej 200km". Dobra - taką hybrydę plug-in to już bym kupił. To codziennych dojazdów do pracy byłaby bardzo spoko jako elektryk, a na dłuższe trasy najwyższej zabrałbym dodatkowy kanister.Obecne hybrydy plug-in z zasięgiem na baterii rzędu 20-30km są dla mnie bez sensu. W zasadzie jest to auto dla osób które dziennie może z