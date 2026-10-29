UE: zbiorniki w hybrydach trzeba zmniejszyć do 15 litrów
Po co? Aby samochód jechał przede wszystkim na prądzie i nie przychodziło ci do łba zwiększać zasięg auta, tankując 50 litrów benzynki.paliwoda
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Po co? Aby samochód jechał przede wszystkim na prądzie i nie przychodziło ci do łba zwiększać zasięg auta, tankując 50 litrów benzynki.paliwoda
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Komentarze (35)
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@Drzepetto: CHCESZ MIEĆ RUSKIE CZOŁGI W WARSZAWIEEEEEEEE PRAWACKI SZURZEEEEE????????
@H_Moody: Nie ma nic demokratycznego w strukturze UE
Każdy euro-entuzjasta to zwykłe bydło prowadzone na r--ź
Pamiętajmy, że nie jest to jednak propozycja pochodząca od Komisji Europejskiej, lecz rekomendacja organizacji lobbującej za zaostrzeniem wymagań środowiskowych wobec samochodów
Nie o to chodzi:
Tam jest mowa "przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu na baterii do co najmniej 200km". Dobra - taką hybrydę plug-in to już bym kupił. To codziennych dojazdów do pracy byłaby bardzo spoko jako elektryk, a na dłuższe trasy najwyższej zabrałbym dodatkowy kanister.
Obecne hybrydy plug-in z zasięgiem na baterii rzędu 20-30km są dla mnie bez sensu. W zasadzie jest to auto dla osób które dziennie może z
Każdą brednię wykopiecie bez czytania byle wam pasowała do konfederuskiej narracji.