Żeby zrozumieć skalę, kapitalizacja giełdowa to łączna wartość wszystkich akcji danej spółki, obliczana na podstawie ich aktualnej ceny. 524 miliardy dolarów to około 2,1 biliona złotych, przy założeniu kursu 4 zł za dolara. Alphabet, właściciel Google, przeżywa najgorszy dzień w swojej historii.