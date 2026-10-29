Google straciło dziś 524 miliardy dolarów. To więcej niż wartość polskiej giełdy
Żeby zrozumieć skalę, kapitalizacja giełdowa to łączna wartość wszystkich akcji danej spółki, obliczana na podstawie ich aktualnej ceny. 524 miliardy dolarów to około 2,1 biliona złotych, przy założeniu kursu 4 zł za dolara. Alphabet, właściciel Google, przeżywa najgorszy dzień w swojej historii.skogg
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Komentarze (38)
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@-Instruktor: To zależy, czy kupiłeś czy sprzedałeś. Z resztą, nie ważne co zrobiłeś, zawsze będzie źle. Przynajmniej ja tak mam. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Jak masz nowe mieszkanie na kredyt warte 1 mln, ale budują Ci wysypisko za płotem, wycena mieszkania spada do 500k i bank przychodzi z żądaniem dodatkowego zabezpieczenia, bo wisisz im milion, mieszkanie warte tylko połowę tej kwoty i nagle musisz wysupłać
To jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo!
Okazję życia przegapiłem x2 ... wysyarczyło mieć jaja i się nie srać i o----ć za te 130 i odkupić... dwa razy fuuu Zostało jeszcze 4000 akcji dobrze że chociaż 2000 o------m.
Spokojnie, niech się uzbroją w cierpliwość, jeszcze trochę i zaczną się masowe zwolnienia, wtedy koszty spadną.
Stać ich.
Takie drobne to oni noszą w lewej tylnej kieszeni.