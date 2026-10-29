Jej europejska spółka ma siedzibę w Wiedniu i od listopada 2025 r. posiada licencję MiCA, choć austriacki nadzór ograniczył jej działalność.

UE ma narzędzia żeby to ograniczyć. Ale robi to celowo. ELita ma mieć możliwości prania pieniędzy. Plebs ma mieć wszystko ograniczone