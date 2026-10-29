Zonda. Kto wypłaca pieniądze? Tajemniczy portfel znów ożył
Syndyk operatora Zondacrypto nie ma pieniędzy na prowadzenie upadłości. Tymczasem z portfela zasilanego przez giełdę znów wypłynęły kryptowaluty.neo78
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Syndyk operatora Zondacrypto nie ma pieniędzy na prowadzenie upadłości. Tymczasem z portfela zasilanego przez giełdę znów wypłynęły kryptowaluty.neo78
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Komentarze (5)
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- jak to jest, że prawnik, adwokat, specjalista od prawa karnego nie zauważył tych ruskich ani ich nie zgłosił żadnemu organowi przed upadkiem giełdy?
- jak to jest, że prawnik, adwokat, reprezentant zawodów zaufania publicznego nie poruszał w ogóle (lub prawie w ogóle) publicznie kwestii zaginięcia swojego mocodawcy?
- jak to jest, że prawnik, adwokat, reprezentant zawodów zaufania publicznego po dokonaniu korupcji i przyznaniu się do niej nie
UE ma narzędzia żeby to ograniczyć. Ale robi to celowo. ELita ma mieć możliwości prania pieniędzy. Plebs ma mieć wszystko ograniczone