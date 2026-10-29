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Obowiązkowa służba jest dla mnie w cywilizowanym kraju nie do zaakceptowania, ale widzę że już nie ma walki o wolność, tylko walka o to "żeby kobiety też". A prawdziwy podział nie jest między K i M, a bogaci i wpływowi vs reszta. Już widzę jakby była obowiązkowa służba dla każdego jak idzie na taką służbę ta córeczka lekarzy co nie poszła do więzienia bo ma depresje, czy inne majtczaki.