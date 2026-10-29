Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie od 2032 roku
Litwa wprowadzi powszechny pobór do wojska od 2032 roku. Obowiązkowa służba obejmie mężczyzn, a kobiety nadal będą mogły zgłaszać się do armii dobrowolnie. Do wojska powoływani będą przede wszystkim mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat, którzy ukończyli szkołę.smutny_kojot
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Kolejne przywileje dla mężczyzn. Czy litewskie feministki już protestują wobec tej niesprawiedliwości?
Obowiązkowa służba jest dla mnie w cywilizowanym kraju nie do zaakceptowania, ale widzę że już nie ma walki o wolność, tylko walka o to "żeby kobiety też". A prawdziwy podział nie jest między K i M, a bogaci i wpływowi vs reszta. Już widzę jakby była obowiązkowa służba dla każdego jak idzie na taką służbę ta córeczka lekarzy co nie poszła do więzienia bo ma depresje, czy inne majtczaki.
Źródło: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/nauseda-atsake-kodel-moterys-nebus-itraukiamos-i-visuotini-saukima-n1564109
Równouprawnienie w praktyce.
Wtedy to juz będzie pozamiatane
Natychmiast trzeba tam wysłać polskie feministki, żeby uświadomiły swojej koleżanki jak należy działać i spodziewam się serii demonstracji żądających równouprawnienia.
No ile Litwa może wystawić żołnierzy? Tyle co Warszawa? Na pewno nie więcej. Zatem...