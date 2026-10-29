Ponad połowa mężczyzn nie dożywa emerytury
Mężczyźni w Polsce żyją średnio o 7 lat krócej niż kobiety wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez prof. Piom_a_t_e_u_s_z
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Mężczyźni w Polsce żyją średnio o 7 lat krócej niż kobiety wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez prof. Piom_a_t_e_u_s_z
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Komentarze (33)
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poprawne dane : https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=DH3EHJ
około 25% mężczyzn w Polsce nie dożywa obecnie ustawowego wieku emerytalnego (65 lat).
Co
Gdyby połowa umierała średnio w wieku 45 lat to druga połowa musiałaby dożywać średnio 103 lat, żeby średnia całej populacji wyszła 74 lata....
Bzdury
@niki_niki: dla wielu ludzi "co to im się nigdy w życiu wzory skróconego mnożenia nie przydały" jest to dokładnie obojętne i potem z takim poziomem operowania liczbami piszą takie artykuły.
Kształtują nimi opinię publiczną.
Nie dość, że przechodzą na emeryturę 5 lat wcześniej to jeszcze faceci są dymani na tabelach długości życia...
#pieklokobiet
Te 10 lat to sobie z d--y wytrzasnołeś, 1/4 mężczyzn nie dożywa do emerytury, a wszystko przelicza się według średniej dla obu płci po przejściu na emeryturę.
Jeżeli miałoby być tak jak byś chciał to powinno się doliczyć mężczyznom 16 lat, a kobietom 23.
Widać dla ciebie to jest trudna matematyka.
No właśnie Ty nie rozumiesz.
Używa się tabel życia populacji, a nie tabel przebywania na emeryturze.
Jak ktoś umarł przed emeryturą to większość jego składek przepada i zasila ZUS.
Do wyliczenia emerytur nie wykorzystuje się tego ile kto siedzi na emeryturze, ale średnią tabelę życia i to bez podziału na płcie, a to uderza mężczyzn po kieszeni o 3,5 roczną emeryturę.
Pani Karolina wasyl nie jest najmocniejsza z logiki i źle zatutuowała swój artykuł.
Okropny film, który powinien dostać gro nagród filmowych, absolutne arcydzieło.
"W Polsce statystyki dotyczące profilaktyki zdrowotnej mężczyzn są alarmujące – regularne badania profilaktyczne wykonuje zaledwie 16% mężczyzn, a niemal co trzeci (29%) nie robi ich w ogóle. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wynika, że mężczyźni badają się o 30–40% rzadziej niż kobiety i zgłaszają się do lekarza zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pojawią się widoczne objawy chorobowe."
po drugie:
P-------y