No właśnie Ty nie rozumiesz.Używa się tabel życia populacji, a nie tabel przebywania na emeryturze.Jak ktoś umarł przed emeryturą to większość jego składek przepada i zasila ZUS.Do wyliczenia emerytur nie wykorzystuje się tego ile kto siedzi na emeryturze, ale średnią tabelę życia i to bez podziału na płcie, a to uderza mężczyzn po kieszeni o 3,5 roczną emeryturę.