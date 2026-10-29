Euro 7 już za miesiąc. Zignorujesz kontrolkę, nie pojedziesz dalej :)
Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie systemu OBM (On-Board Monitoring). Ma on monitorować emisję w czasie rzeczywistym i wykrywać sytuacje, w których przekracza ona określone poziomy. Jeśli oprogramowanie wykryje przekroczenie dopuszczalnych emisji, kierowca dostanie ostrzeżenie.ordynarny_cham
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Komentarze (9)
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Tak, to za co można iść do pierdla ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@sebastian-podjadlo: Ta, ale to Ty robaku masz pić przez papierowe słomki... :(