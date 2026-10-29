Cicha prywatyzacja? Zadłużony szpital oddaje kardiologię prywatnej firmie
Szpital w Sanoku, zmagający się z zadłużeniem przekraczającym 200 mln zł, rozważa przekazanie oddziału kardiologicznego w trzyletnią dzierżawę prywatnej spółce GVM Carint. Decyzja ma związek m.in. z problemami kadrowymi i finansowymi placówki.xarcy
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Komentarze (36)
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Szykuj podatniku piemniazki, taka Twoja rola. Od tego jestes
@lorafenus: To czy oddział jest dochodowy czy stratny zależy tylko i wyłącznie od tego jak świadczenia wycenia NFZ.
Warto również zauważyć sytuację z kwietnia 2026 roku, gdy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powołał na stanowisko szefa państwowego Centrum e-Zdrowia (CeZ) menedżera bezpośrednio związanego z tą siecią – dyrektorem CeZ został Jarosław Sot,