Z całym szacunkiem do tragedii. ale z drugiej strony jak można doprowadzić to takiego roztycia dziecka !! dziewczyna lat 19 wygląda na 40, z nadwagą + 70kg na dzień dobry.... Co ci rodzice mają w tych łbach że tak krzywdzą własne dzieci !! Za takie rzeczy powinna być niebieska karta, bo to znęcanie gastrofizyczne !! pewnie jeszcze załatwiała córce zwolnienia z WFu.