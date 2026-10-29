Tragedia 19-letniej Ani w szpitalu. Matka walczy o sprawiedliwość
Ania miała tylko 19 lat. Na początku października tego roku (2026), z powodu silnych duszności, trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tydzień później już nie żyła. Wykrwawiła się na moich oczach! To nie powinno było się wydarzyć".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (16)
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@PrezesBoss: nawet trocin nie mają a potem ze lekarze zabili lol
Może jakbyś łaskawie przeczytał więcej niż nagłówek, to byś dotarł do tego paragrafu:
Niekoniecznie od razu bedzie krwawic - rurka mogla byc na scianie naczynia i przy wymianie manipulujac rozerwal lekarz sciane naczynia, zdarza sie, najczesciej przy wariantach anatomicznych A.thyroidea inferior albo A. thyroidea ima.
Jezeli byla fontanna krwi i widowiskowo dramat to moglo byc takk jak ja widzialem jeden raz w moim zyciu.Tracheostomie wykonano tak nisko ze rurka przy