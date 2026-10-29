Drożej za to samo albo w mniejszym formacie XD



Doszliśmy do czasów gdzie znowu są wyroby czekoladopodobne (pisze o wszystkich firmach), dużo cukru, słodziki, oleje, wypełnienie słodkimi masami, kakao tak wygląda skład typowego produktu, a jeszcze ma nutricion "B" ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Kurde kiedyś lubiłem nutellę jako krem, ale gdy przeszli na olej palmowy nie dotykam nawet kijem ヽ( ͠°෴ °)ﾉ