Kakao tanieje, a czekolada drożeje. Wedel podnosi cenę o 1/4
Światowa cena kakao była we wrześniu o 15,8 proc. niższa niż rok wcześniej, ale spadek nie przełożył się jeszcze na tańszą czekoladę. Analiza 739 ofert z gazetek promocyjnych wskazuje na średni wzrost cen badanych czekolad o około 6 proc. rok do roku. Gorzka czekolada Wedel podrożała aż o 23 proc.Skarbiec_Biz
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Komentarze (90)
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Kakako w dół. Panie to trzeba na spokojnie, poza tym kakao to nie jedyny składnik czekolady.
S--------y.
Doszliśmy do czasów gdzie znowu są wyroby czekoladopodobne (pisze o wszystkich firmach), dużo cukru, słodziki, oleje, wypełnienie słodkimi masami, kakao tak wygląda skład typowego produktu, a jeszcze ma nutricion "B" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kurde kiedyś lubiłem nutellę jako krem, ale gdy przeszli na olej palmowy nie dotykam nawet kijem ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
W ogóle to większość słodyczy mogłaby o połowę mniej mieć cukru.
Za to gorzka 64% kakao - 10zł a gorzka 80% - 12zł
@neoandrew: panie ja przyszedłem po czekolade na gastro a nie firme zakładać
Pytanie skąd ten skok ceny kakao?
https://notowania.pb.pl/instrument/PBSKAKAO/kakao
nie ma takiego czegoś jak giełda kakao
to jest giełda kontraktów na ziarno kakaowca, z którego trzeba zrobić dopiero kakao, masło i tłuszcz
Szpinak 100g (świeży) || Czekolada 100g
Magnes: 79 mg || 228 mg
Przestań się kompromitować swoim chłopskim rozumem
Ale prawdziwa czekolada a nie to g---o z olejami palmowymi i syropami glukozowymi sprzedawane za kilka złotych w marketach.
Inna kwestia, ze te zabawki to kupa teraz