28 października, około godz. 12:45, w przychodni przy Szpitalu Czerniakowskim na warszawskim Mokotowie. Pani ze zdjęcia uznała, że mój płaszcz marki Zara - wiszący na jej lewym ramieniu - potrzebuje nowej właścicielki.

Co ciekawe, sama przepuściłam ją przed sobą, bo miała tylko krótkie pytanie do lekarza…

Chciałabym, żeby mój płaszcz odnalazł drogę powrotną do mnie.

Będę wdzięczna za udostępnienia i każdą informację, która pomoże mi odzyskać zgubę.

Jeśli ktoś rozpoznaje panią ze zdjęcia lub wie, gdzie może znajdować się mój płaszcz, proszę o kontakt w komentarzu lub wiadomości prywatnej.