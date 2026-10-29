28 października, około godz. 12:45, w przychodni przy Szpitalu Czerniakowskim na warszawskim Mokotowie. Pani ze zdjęcia uznała, że mój płaszcz marki Zara - wiszący na jej lewym ramieniu - potrzebuje nowej właścicielki.
Co ciekawe, sama przepuściłam ją przed sobą, bo miała tylko krótkie pytanie do lekarza…
Chciałabym, żeby mój płaszcz odnalazł drogę powrotną do mnie.
Będę wdzięczna za udostępnienia i każdą informację, która pomoże mi odzyskać zgubę.
Jeśli ktoś rozpoznaje panią ze zdjęcia lub wie, gdzie może znajdować się mój płaszcz, proszę o kontakt w komentarzu lub wiadomości prywatnej.
Z góry dziękuję za pomoc!
Komentarze (38)
najlepsze
Bez żadnych prostokątów na oczach. Jak jej się nie podoba to niech idzie do sądu....
tak wiem rodo srodo ale efekt najlepszy - bo złodziej się boi że inni wiedzą że jest złodziejem
zaraz zaraz to chyba tam w przychodni bede dokladnie wiedzieli kto to jest